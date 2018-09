Sporting apresenta queixa contra presidente da SAD do Portimonense

Rodiney Sampaio agrediu Rafael Barbosa.

23:15

Através de comunicado, o Sporting já reagiu ao incidente que envolveu Rodiney Sampaio , presidente do Portimonense, e Rafael Barbosa, garantindo numa nota de cinco pontos que irá fazer uma participação contra o presidente da SAD do conjunto ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. De resto, no mesmo comunicado os leões garantem apoio incondicional ao atleta e revelam que este já apresentou queixa crime contra o líder da SAD dos algarvios na PSP."a) Apoia incondicionalmente o seu atleta Rafael Barbosa.b) O futebolista Rafael Barbosa apresentou queixacrime na PSP contra Rodiney Sampaio.c) A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD vai tornar-se assistente do processo para salvaguardar todos os seus direitos.d) Exigiu ao Portimonense um pedido de desculpa público.e) A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD vai apresentar ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol participação contra o dirigente do Portimonense Futebol, SAD. "