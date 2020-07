Sporting ataca arbitragem: "Bastou uma sequência de vitórias para haver erros inexplicáveis"

O Sporting deixou duras críticas à arbitragem do encontro (0-0) com o Moreirense. Em comunicado no seu site, os leões apontam dois penáltis que ficaram por marcar a seu favor e ainda um segundo amarelo que ficou por mostrar a um jogador dos cónegos - que, desta forma, teriam acabado a partida com 9 elementos, já que Halliche foi expulso."Bastou uma sequência de vitórias do Sporting Clube de Portugal para os árbitros começarem a ter erros inexplicáveis. Já sabemos que quanto mais fortes estivermos, mais pedras vão colocar no nosso caminho. Hoje, foi um desses dias, mas continuaremos a trilhar o nosso rumo e cada vez mais fortes", disparam os leões.Recorde-se que, já na conferência de imprensa, Rúben Amorim falou destes mesmos três lances."Minuto 3: pontapé de penálti por marcar sobre Jovane Cabral. Tiago Martins e Jorge Sousa não viram.Minuto 49: falta para segundo cartão amarelo de Abdu Conte. Tiago Martins não viu.Minuto 92: falta grosseira sobre Sebastián Coates na área do Moreirense FC. Tiago Martins não vê, Jorge Sousa alerta e Tiago Martins continua a não ver.Bastou uma sequência de vitórias do Sporting Clube de Portugal para os árbitros começarem a ter erros inexplicáveis. Já sabemos que quanto mais fortes estivermos, mais pedras vão colocar no nosso caminho. Hoje, foi um desses dias, mas continuaremos a trilhar o nosso rumo e cada vez mais fortes."