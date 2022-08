Sporting de Braga conhece adversários na fase de grupos da Liga Europa

O Sporting de Braga fica esta sexta-feira a conhecer os adversários na fase de grupos da Liga Europa de futebol, estando inserido no pote 1 que lhe permite evitar alguns emblemas teoricamente mais fortes no sorteio.

Pela quarta época consecutiva na fase de grupos da segunda competição de clubes da UEFA, tendo chegado em 2021/22 aos quartos de final, os minhotos ficam esta sexta-feira a saber a 'sorte', no sorteio agendado para as 12h00 (horas em Lisboa).

No mesmo pote 1 estão 'gigantes' como o Manchester United e o Arsenal, além da Roma de José Mourinho e do Betis, permitindo ao plantel às ordens de Artur Jorge 'fugir' de alguns candidatos à vitória final.

Finalistas em 2011, quando perderam com o FC Porto (1-0) na única final 100% portuguesa das competições europeias, os 'guerreiros' poderão encontrar na fase de grupos adversários como o Mónaco ou a Real Sociedad, 'habitantes' do pote 2, bem como os alemães do Friburgo e do Union Berlim, o Betis ou o Midtjylland, conjunto dinamarquês eliminado da Liga dos Campeões pelo Benfica.

No pote 3 está o Fenerbahçe, da Turquia, equipa orientada pelo português Jorge Jesus e que começou nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, de que 'caiu' após perder com o Dinamo Kiev, antes de eliminar no 'play-off' o Áustria Viena.

A Roma é cabeça de séries após vencer, já com José Mourinho ao leme, a edição inaugural da Liga Conferência Europa.

Único representante luso na fase de grupos, o Sporting de Braga não terá, por isso, qualquer condicionante no que toca ao sorteio em si da fase de grupos, que decorrerá entre 08 de setembro e 03 de novembro, num calendário 'condensado' para libertar o fim do ano para o Mundial2022, no Qatar.

Os vencedores de cada grupo avançam para os oitavos de final, em março, e os segundos classificados jogam, em fevereiro, num 'play-off' para a próxima fase, enquanto os terceiros posicionados de cada 'poule' seguem para a Liga Conferência Europa.

O torneio continua com quartos de final em abril e meias-finais em maio, a caminho da final, no dia 31 desse mês, na Puskas Arena, em Budapeste.

Composição dos potes do sorteio da edição de 2022/23 da Liga Europa de futebol:

- Pote 1:

Lazio (Ita)

Manchester United (Ing)

Roma (Ita)

Dinamo Kiev (Ucr)

Arsenal (Ing)

SPORTING BRAGA (POR)

Estrela Vermelha (Ser)

Olympiacos (Gre)

- Pote 2:

Feyenoord (Hol)

PSV (Hol)

Rennes (Fra)

Mónaco (Fra)

Real Sociedad (Esp)

Qarabag (Aze)

Malmö (Sue)

Ludogorets (Bul)

- Pote 3:

Betis (Esp)

Midtjylland (Din)

Bodo/Glimt (Nor)

Ferencváros (Hun)

Union Berlim (Ale)

Friburgo (Ale)

Fenerbahçe (Tur)

Sheriff Tiraspol (Mda)

- Pote 4:

Nantes (Fra)

HJK (Fin)

Sturm Graz (Aut)

AEK Larnaca (Chp)

Omonia (Chp)

Zurique (Sui)

Union Saint-Gilloise (Bel)

Trabzonspor (Tur)