Sporting de Braga vence Nacional e sobe provisoriamente ao segundo lugar

Por Lusa | 21:54

O Sporting de Braga venceu esta sexta-feira na Madeira o Nacional por 3-0 e subiu provisoriamente ao segundo lugar da I Liga de futebol, no encontro que inaugurou a 18.ª jornada, primeira da segunda volta.

Depois de um nulo ao intervalo, os 'arsenalistas' estiveram mais fortes na etapa complementar e Ricardo Horta, aos 61 minutos, adiantou a sua equipa, que ampliou através de Murilo (73) e de Paulinho (86).

Com este triunfo, o Sporting de Braga subiu ao segundo lugar da prova com 40 pontos, menos cinco do que o líder FC Porto, que joga em Chaves e vence, aos 70 minutos, por 3-0, e mais dois do que o Benfica, terceiro, que ainda hoje defronta em Guimarães o Vitória local.



O Nacional é 12.º com 19 pontos.