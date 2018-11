Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting e Rafael Leão exigem indemnização a Bruno de Carvalho e agressores de Alcochete

Jogador o clube constituíram-se assistentes no processo do ataque a Alcochete, revelou a CMTV

01:08

O Sporting e Rafael Leão vão pedir uma indemnização a Bruno de Carvalho, Mustafá e aos restantes 38 envolvidos no caso do ataque a Alcochete, segundo noticou esta quarta-feira a CMTV.



A televisão do grupo Cofina explicou que a SAD leonina e o avançado constituíram-se assistentes no processo e vão fazer entrar um requerimento para a referida indemnização.



Recorde-se que Rafael Leão, atualmente no Lille, foi um dos jogadores que rescindiu alegando justa causa após o episódio na Academia.