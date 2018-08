Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting negoceia Aaron Olanare

Nigeriano, de 24 anos, do CSKA de Moscovo quer relançar carreira em Alvalade.

Por Mário Figueiredo e Octávio Lopes | 08:34

O Sporting está a negociar a contratação do avançado nigeriano Aaron Olanare, apurou o Correio da Manhã.



Sousa Cintra prometeu dois avançados, após o final do jogo com o Moreirense (triunfo por 3-1), e o CM sabe que um deles é Aaron Olanare, de 24 anos.



É um jogador jovem mas já passou pela Noruega, China e agora está na Rússia, onde cumpriu a última época ao serviço do Amkar, por empréstimo do CSKA de Moscovo.



O nigeriano já rescindiu contrato com os russos e os leões entraram na corrida pela sua contratação, mas há outros clubes interessados. É internacional nigeriano, soma sete jogos e dois golos, mas esteve fora do Mundial da Rússia. É um atleta possante com 1,89 metros e 88 kg, podendo ser um complemento ou até substituir Bas Dost em alguns jogos, trazendo frescura, velocidade e músculo ao ataque leonino. Aaron Olanare pretende relançar a carreira e esse é um dos trunfos dos leões. O campeonato português tem visibilidade suficiente para isso.



Os leões têm ainda referenciado Diaby (Brugges) e Raúl de Tomás, estando a tentar o empréstimo deste junto do Real Madrid. Ontem, o site 'Tuttomercatoweb' deu conta do interesse leonino no suíço Dimitri Oberlin, jovem de 20 anos, que se notabilizou com três golos ao serviço do Basileia frente ao Benfica na Champions da época passada.



Varandas-Benedito na CMTV

Frederico Varandas e João Benedito protagonizam esta sexta-feira o primeiro dos 21 debates que serão realizados na CMTV entre os sete candidatos à presidência do Sporting. Os debates com a duração de 20 a 45 minutos terão lugar em horário nobre, durante o jornal das 20h00, num sistema de todos contra todos. Seguem-se Dias Ferreira-Rui Rego (domingo), José Maria Ricciardi-Tavares Pereira (20), Rui Rego-Frederico Varandas (21) e João Benedito-Madeira Rodrigues (22).