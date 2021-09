Sporting passa de prejuízo a lucro de 135 mil euros na última época

O Sporting apresentou um resultado líquido de 135 mil euros no último exercício (2020/21), depois de ter registado um prejuízo próximo de 3,5 milhões de euros na temporada anterior, segundo os relatórios e contas divulgados esta sexta-feira pelos 'leões'.

"Este último ano desafiou-nos com curvas inesperadas no caminho. Adaptámo-nos às curvas, mas não 'curvámos' a nossa missão, e jamais o nosso caráter. Este é o nosso caminho", observou Frederico Varandas, presidente do Sporting, no documento que vai ser apresentado aos sócios na assembleia geral de 30 de setembro, disponível no sítio na internet do clube lisboeta.

Num período marcado pela pandemia de covid-19, o líder dos 'verde e brancos' sublinhou que a última época vai ficar nos 115 anos de história do Sporting como um dos "pontos mais altos".

No relatório e contas, o Sporting realçou que este resultado foi possível graças a "uma ótima performance dos resultados operacionais, resultante de um recorde de quotização ('cash') do lado das receitas e uma diminuição do lado dos custos estruturais".

A cobrança de quotas atingiu um valor próximo de nove milhões de euros, o montante mais elevado de sempre.