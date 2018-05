Sporting perde mais um patrocinador

Parceiro tecnológico afirma que "já não existem condições" para manter o contrato.

13:33

O Sporting perdeu mais um patrocinador esta sexta-feira. Após a suspensão do contrato por parte da Grupovarius, o grupo Inforphone emitiu também um comunicado na página oficial do Facebook a revelar que pretende acabar com o vínculo que os mantém ligados.



"O Grupo irá desencadear os mecanismos legais para a desvinculação do contrato assinado entre as partes, nomeadamente por a marca Sporting estar a prejudicar o bom nome e imagem da nossa marca", pode-se ler na nota publicada.



O administrador da empresa afirmou mesmo que "já não existem condições", pois os últimos acontecimentos provocam um "sentimento de vergonha e arrogância" não só ao nome do grupo como também de todos os funcionários. Por essa razão, este sente que o manter do contrato iria constituir um "desrespeito" pelo trabalho realizado.

Apesar da decisão, Tiago Ramos, CEO do grupo, afirma que o amor ao clube é eterno e que nada muda isso. "Não poderei misturar emoções pessoais com as profissionais, pois, nós vivemos da nossa imagem e marca", remata.