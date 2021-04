Stéphanie Frappart será a primeira árbitra num Europeu masculino

A francesa Stéphanie Frappart foi escolhida para integrar o lote de árbitros do Euro2020 de futebol, tornando-se na primeira mulher a marcar presença num Campeonato da Europa masculino, anunciou hoje a UEFA.

A árbitra gaulesa, de 37 anos, faz parte das escolhas do organismo para a competição que vai decorrer entre 11 de junho e 11 de julho, tendo sido nomeada para as funções de quarto árbitro.

A francesa, pioneira a arbitrar jogos de qualificação para o Mundial2022, da Liga dos Campeões e a Supertaça Europeia, foi também designada para o torneio olímpico, que vai decorrer em Tóquio.

Em dezembro de 2020, Frappart já se tinha tornado na primeira árbitra a dirigir um jogo da Liga dos Campeões masculina, entre a Juventus e o Dinamo de Kiev (3-0), e no mês passado voltou a fazer história, ao ser a primeira mulher a arbitrar um jogo de qualificação para um Campeonato do Mundo, na partida que opôs os Países Baixos à Letónia (2-0).

O currículo de Stéphanie Frappart em partidas de futebol masculino inclui ainda a Supertaça Europeia de 2019, entre Liverpool e Chelsea, três jogos da Liga Europa desta temporada e um da última edição da Liga das Nações, além de mais de 100 partidas nas competições francesas, desde a 'Ligue 1' até à 'Nacional 2', passando pela Taça de França.

No lote de 18 árbitros principais que vão marcar presença no Euro2020, que foi adiado para entre 11 de junho e 11 de julho de 2021 devido à pandemia de covid-19, está o português Artur Soares Dias, que será acompanhado pelos assistentes Rui Licínio e Paulo Soares.

Já João Pinheiro é um dos árbitros nomeados pela UEFA para exercerem funções de VAR no Euro2020.

Também hoje foi conhecida a escolha de Soares Dias como um dos oito árbitros europeus nomeados pela FIFA para o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, confirmou fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Nos Jogos Olímpicos vão estar também os assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, enquanto Tiago Martins foi escolhido para videoárbitro (VAR).

Soares Dias já dirigiu encontros nos Mundiais de sub-20 e sub-17, em 2015 e 2017, respetivamente, na Taça das Confederações e no Mundial de Clubes, também em 2017, e esteve presente no Mundial de 2018, no qual desempenhou a função de VAR.

MO (AJC) // AJO

Lusa/Fim