Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Supertaça Francesa transmitida em direto e gratuitamente no Facebook

Plataforma vai emitir o duelo entre o PSG e o Mónaco este sábado às 13h00.

10:58

A operadora global de desportos Eleven Sports vai fazer este sábado a primeira transmissão de um jogo oficial em Portugal via Facebook, 11 dias antes do início das emissões regulares em televisão.



A transmissão na rede social do jogo da Supertaça francesa entre o Paris Saint-Germain e o Monaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, é descrita pelo diretor não executivo da empresa como "um momento marcante na era digital das transmissões desportivas no mercado nacional".



"É uma novidade no mercado português ainda não houve qualquer transmissão de um jogo oficial pelas redes sociais", disse Pedro Pinto à agência Lusa, acrescentando: "Em Portugal, toda a gente que tem Facebook poderá ver o jogo em canal aberto e interagir com os comentadores".



Pedro Pinto explicou que a transmissão no Facebook do jogo, que vai disputar-se na China, foi uma forma da empresa não privar os adeptos de momentos de bom futebol.



"Não queríamos que os adeptos dos grandes jogos de futebol, perdessem este jogo só pelo facto de Eleven Sports só começar as emissões no dia 15, por isso agilizamos esta solução. Pensamos que é uma excelente forma de levar o novo produto até aos adeptos, de estar com eles, nas redes deles, nas plataformas deles, nas contas deles", disse Pedro Pinto.



O diretor não executivo da empresa britânica descreveu a transmissão do encontro, que se disputa em Shenzhen, na China, como "uma antestreia das emissões regulares" e admitiu a transmissão de mais jogos na mesma rede até 15 de agosto.



"A Eleven Sports quer arrancar de uma forma diferente, achámos que é uma forma original e dinâmica de começar a espalhar magia no mercado português", disse Pedro Pinto sobre a transmissão do encontro, que tem início marcado para as 13h00 (horas de Lisboa).



Pedro Pinto garantiu que a empresa não teme a reação do público a esta forma de transmissão, considerando que "o público português é perito nas redes sociais e digitais, está muito habituado a consumir conteúdos nas redes sociais, como o Facebook, o Instagram, e o Twitter".



A Eleven Sports tem os direitos de transmissão da Liga dos Campeões da UEFA, e das ligas de futebol de Espanha e França, entre outros.



A empresa britânica está prestes a entrar no mercado português de televisão, através de um acordo de distribuição com o operador português de telecomunicações NOWO, que irá garantir a distribuição dos canais em Portugal.



A operadora global de desportos, que disponibiliza muitos dos seus conteúdos online, está já presente em vários países.