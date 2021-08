O Paulinho é o homem que baixa para criar superioridade e, quando atacamos pelas alas, não tem tempo de chegar lá à frente. Tem de melhorar na finalização, como todos têm de melhorar em vários aspetos do jogo”. Foi esta a resposta de Rúben Amorim na antevisão do jogo com o Famalicão (este sábado, às 20h30), quando questionado sobre a falta de golos de Paulinho no Sporting. O técnico dos leões destacou, ainda assim, o empenho do avançado de 28 anos, que “faz muito pela equipa” leonina.









A poucos dias do fecho do mercado de transferências (dia 31), Rúben Amorim espera contar “com todos” os jogadores. “Nem gosto de falar nisso. É esperar que [a janela] feche rápido e que o [Hugo] Viana desligue o telefone”, disse o técnico dos leões, que tem visto jogadores como Pedro Gonçalves, João Palhinha e Nuno Mendes serem cobiçados por vários tubarões europeus.





Já sobre o sorteio da Liga dos Campeões, que ditou que o Sporting vai defrontar o Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas no grupo C, Amorim mostrou "muito entusiasmo" por disputar a prova milionária: "É um mundo novo para a maioria dos jogadores e para o treinador, que tem um registo péssimo na Europa. É jogo a jogo e logo se vê o que acontece."

Este sábado, o clube de Alvalade terá pela frente o Famalicão, na quarta jornada do campeonato. Rúben Amorim anteviu um jogo “complicado” frente a um grupo com “bons jogadores”. “Temos de focar-nos naquilo que temos de fazer. Preparámos bem o jogo. Queremos vencer. Ainda não vencemos [o Famalicão] desde que subiu de divisão. Aproveitamos todos os pequenos fatores para motivar a equipa”, referiu o técnico dos leões, que tem todos os jogadores à disposição para este jogo, à exceção de Gonzalo Plata.







Matheus no 'escrete'

Matheus Nunes foi esta sexta-feira convocado para representar a seleção do Brasil (jogos de apuramento para o Mundial), no dia em que fez 23 anos. “O melhor presente que podia receber”, reagiu o jogador. O médio tem dupla nacionalidade e ficou de fora das opções de Fernando Santos, tendo este revelado há dois dias que Matheus estava sob observação para a seleção nacional.