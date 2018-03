Treinador do Paços de Ferreira garante que Sérgio Conceição não lhe cuspiu

Técnico lamentou episódio com o seu homólogo portista.

João Henriques lamentou a forma como decorreu o seu encontro com Sérgio Conceição no domingo, após a vitória do Paços de Ferreira sobre o FC Porto, e esclareceu o que se passou num dos momentos mais comentados nas últimas horas."Não, o Sérgio Conceição não me cuspiu. As imagens podem iludir, de facto, mas aquele gesto com a cabeça foi no momento em que ele estava a dizer qualquer coisa. Mas não houve cuspidela nenhuma.", referiu o técnico, em declarações ao Record O técnico desvalorizou o teor das palavras que o seu homólogo portista lhe dirigiu, embora tenha deixado a garantia de uma conduta diferente:"Foi o momento, o calor do momento e desvalorizei isso. A questão de não cumprimentar e outras situações deram-se pelo calor do jogo. Acabo por desvalorizar porque compreendo, mas não faria a mesma coisa..."No futuro, João Henriques acredita que o reencontro entre ambos terá outros moldes, inclusivamente o aperto de mão que Sérgio Conceição rejeitou."O que aconteceu é uma situação normal que pode acontecer com o calor do jogo. Mas isto acabará por ser esclarecido naturalmente, sem a necessidade de qualquer questão formal para ultrapassar o problema. Por mim está ultrapassado e irei cumprimentá-lo sem problemas, porque não guardo rancor", concluiu.