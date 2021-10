A chamada, em segunda fase, de Rafael Leão aos convocados da seleção nacional eleva para três o número de jogadores com estreia iminente na equipa das quinas. O avançado do AC Milan junta-se a Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, e Matheus Nunes, médio do Sporting.









Portugal defronta o Qatar no próximo sábado (20h15, Estádio do Algarve) em jogo de preparação. Contexto ideal para o selecionador Fernando Santos promover estreias, plano de renovação da seleção nacional. Menos provável - tendo em conta os antecedentes no lançamento de caras novas - mas longe de ser impossível, é que alguma das estreias ocorra no jogo seguinte, na próxima terça-feira, diante do Luxemburgo, então já em partida ‘a doer’, referente à campanha de apuramento para o Mundial 2022. Ainda assim, a história do jogo, frente a um adversário manifestamente mais fraco, irá ser determinante nas decisões do selecionador.

Desde que tomou posse das funções que atualmente exerce, em setembro de 2014, Fernando Santos já promoveu a estreia de 53 jogadores na seleção portuguesa. O último foi o médio Otávio (FC Porto).









Trincão e Guerreiro fora



Francisco Trincão (teste positivo à Covid 19) e Raphael Guerreiro (lesionado) foram ontem dispensados dos trabalhos da seleção. O lateral Nelson Semedo foi chamado.





Portugal lidera



Portugal lidera o grupo A de qualificação para o Mundial com 13 pontos. Segue-se a Sérvia com 11 pontos e o Luxemburgo com seis.



