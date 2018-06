Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

UEFA atesta que FC Porto cumpriu as regras do fair play financeiro

Clube cumpriu os critérios de gastos com jogadores na última temporada.

18:23

A UEFA confirmou em comunicado publicado esta quarta-feira que o FC Porto cumpriu com as regras de fair play financeiro na época 2017/2018. O orgão responsável pelo futebol europeu comunicou ainda que os dragões irão manter-se no regime de monitorização até à época de 2020/2021, tal como tinha sido previsto.