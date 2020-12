UEFA decide retomar jogo Paris Saint-Germain-Basaksehir e abrir investigação

A UEFA decidiu esta terça-feira, na sequência do incidente no jogo da Liga dos Campeões de futebol entre o Paris Saint-Germain e o Basaksehir, que este será retomado na quarta-feira com uma nova equipa de arbitragem.

"Na sequência do incidente ocorrido no jogo desta noite da Liga dos Campeões entre o Paris Saint-Germain FC (PSG) e o Istanbul Basaksehir FK, a UEFA decidiu, excecionalmente, e após negociação com os dois clubes, que sejam disputados os restantes minutos da partida na quarta-feira, a partir das 18h55 (17h55 em Lisboa), com uma nova equipa de arbitragem", anunciou o organismo máximo do futebol europeu, em comunicado.

Além da decisão de retomar o jogo, a UEFA informou que irá imediatamente abrir uma investigação sobre o incidente que esteve na origem da interrupção do jogo entre o PSG e o Basaksehir.