Última exigência do presidente do Real Madrid implica que Ronaldo assuma 'culpa'

Internacional português de saída para a Juventus.

A saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid continua a dar que falar. O internacional português estará muito perto de ser apresentado como jogador da Juventus mas, segundo escreve este sábado o As, o presidente merengue terá exigido que CR7 assuma que foi ele quem quis sair.



Florentino Pérez não quer ser recordado como o presidente que vendeu, a preço de saldos - uma vez que a cláusula é de 1.000 milhões de euros e o negócio com o clube italiano ronda os 100 milhões - , o jogador que bateu todos os recordes.



Quando Xabi Alonso deixou o Real Madrid rumo ao Bayern Munique, em 2014, saiu evocando: "o clube não queria, fui eu quem quis." E será esse assumir de 'culpa' que Florentino quer agora que Ronaldo também o faça.



De acordo com a imprensa italiana de sexta-feira, Florentino Pérez "descontente" com o comportamento de Ronaldo e de Jorge Mendes, representante do internacional português, neste processo e agora pedido 150 milhões de euros à Juventus para deixar sair CR7.