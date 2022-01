Frederico Varandas agendou as próximas eleições no Sporting para a primeira data disponível, numa jogada de antecipação que visa facilitar a sua reeleição. Segundo os estatutos do Sporting, as eleições devem ocorrer entre um de março e 30 de abril. A Mesa da Assembleia Geral agendou o próximo ato eleitoral para cinco de março, um sábado.