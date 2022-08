Jogo Em direto

8' Pontapé de canto, Porto. Concedido por Kiki.

Início 1ª parte

Sérgio Conceição, apurou o Record, vai avançar, frente ao Vizela, com o mesmo onze que goleou (5-1) o Marítimo, na pretérita jornada da Liga Bwin. A saber: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu, Uribe, Grujic, Pepê, Namaso, Taremi e Evanilson.Quer isto dizer que o reforço David Carmo e o experiente Otávio, que regressam às opções após terem cumprido dois jogos de castigo cada um, começarão o duelo em Vizela no banco do FC Porto.