Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vieira recusa 150 milhões de euros por joias do Benfica

Presidente do clube da Luz resistiu ao ataque de vários clubes europeus.

Por Pedro Neves de Sousa | 06:00

Luís Filipe Vieira resistiu aos ataques de vários clubes europeus por cinco jogadores da formação. No último mês e meio, o líder das águias recebeu ofertas que permitiriam ao Benfica um encaixe aproximado de 150 milhões de euros.



Rúben Dias, Gedson Fernandes, João Félix, Jota e Keaton Parks foram os alvos de clubes como Manchester City, Liverpool, Borussia Dortmund, Lyon e Mónaco.



Os números não convenceram Vieira, que deixou bem claro que não liberta jogadores oriundos da formação abaixo das cláusulas de rescisão.



A oferta mais alta foi de 40 milhões de euros por Gedson Fernandes, mas foi rejeitada de imediato pelo presidente do Benfica.

A cotação do internacional, de 19 anos, sobe de jogo para jogo, mas o Benfica acautelou-se logo, no início da época.



Gedson foi premiado com novo contrato pela segunda vez em 2018, agora com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, a mais alta do futebol português.



Vieira já renovou esta época com Gedson e Rúben Dias e vai manter essa política com outros jogadores da formação. João Félix será o próximo a ver o seu vínculo melhorado. Por enquanto, tem contrato até 2022 e está blindado por uma cláusula de 60 milhões de euros.



O líder das águias tem o sonho de ser campeão europeu com base em jogadores da formação e, por enquanto, vai resistindo às investidas e aos milhões oferecidos para segurar as joias da coroa do Benfica.



Caso dos mails pode acabar se Benfica não notificar bloggers até segunda-feira

O Benfica tem até segunda-feira para provar que já notificou os bloggers alegadamente responsáveis pela divulgação dos mails. Caso isso não aconteça, o juiz do tribunal norte-americano no qual entrou o processo de Benfica contra os visados poderá mandar arquivar o caso dos mails.



De acordo com o despacho, o clube da Luz ainda não avançou com as notificações para os blogs como o Artista do Dia, Mister do Café ou Mercado de Benfica. As águias ainda não provaram que entregaram as cópias da queixa apresentada em abril aos visados.