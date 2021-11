Vitória do Sporting garante continuidade na Europa

A ssegurar desde já a continuidade nas competições europeias em 2022. Este é o objetivo primeiro da equipa do Sporting no duelo de quarta-feira (20h00) frente ao Besiktas (Turquia), em jogo referente à 4ª jornada da Liga dos Campeões. A vitória garante automaticamente a meta mínima aos leões, neste regresso à fase de grupos da Champions: o terceiro lugar e a consequente passagem aos 16 avos da Liga Europa, que se realizam em fevereiro do próximo ano.









O resultado conseguido em Istambul, há duas semanas (vitória por 4-1), abre boas perspetivas à equipa do Sporting. Novo triunfo, agora com a vantagem de jogar em casa perante os seus adeptos, deixa os leões com seis pontos e afasta os turcos da possibilidade de seguirem em frente. Isto porque o Besiktas tem zero pontos e, nesse cenário, o máximo que poderia aspirar nas duas últimas rondas seria chegar aos 6 pontos. Mas ficaria com a desvantagem no confronto direto com o Sporting.

Mesmo o empate deixa a formação portuguesa em boa posição para seguir na Europa (mantinha os três pontos de vantagem). Nas duas últimas rondas, o Sporting recebe o Dortmund e vai ao terreno do Ajax, enquanto o Besiktas acolhe os holandeses e joga a derradeira partida na Alemanha.





Rúben Amorim, todavia, sonha mais alto. O treinador da equipa verde e branca mantém a esperança de continuar na Liga milionária, tendo em conta que além do Besiktas tem ainda mais um jogo em casa com o adversário direto na luta pelo segundo lugar, o Borussia Dortmund (jogo na jornada 5, no dia 24 deste mês). E nesse caso tudo ficaria em aberto para a derradeira ronda. O Ajax, com 9 pontos em 3 jogos e goleadas aplicadas aos dois mais diretos rivais, parece já ser inacessível.





Avançam para os oitavos de final da Liga dos Campeões os dois primeiros classificados de cada grupo. A passagem à fase a eliminar da competição garante o encaixe de mais 9,6 milhões de euros. Já a presença na fase seguinte da Liga Europa (16 avos de final) garante apenas 500 mil euros.

camisola de damas dá polémica



Rita Damas, filha de Vítor Damas (mítico guarda-redes que foi um símbolo do Sporting, falecido em 2003, com 55 anos), insurgiu-se nas redes sociais pelo facto de o clube ter iniciado a comercialização de uma camisola de homenagem sem antes consultar a família do jogador. O Sporting, entretanto, retirou do produto todos os elementos alusivos a Damas e chamou-lhe ‘vintage’.





Porro vai renovar



A renovação de Porro está em fase de conclusão. O lateral internacional espanhol, que está em Alvalade cedido pelo Man. City (leões finalizam a ativação do direito de preferência), pode fechar o acordo até 2025 ainda esta semana.