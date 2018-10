Vitória e Sporting de Braga em dérbi “quente” em Guimarães

Sporting Braga procura isolar-se na liderança. Vimaranenses tentam aproximação ao topo.

Por Mário Morgado Ribeiro | 10:38

"A inspiração dos jogadores é sempre fator determinante num jogo coletivo. Quer no momento ofensivo quer defensivo. Quem apresentar rigor máximo será a equipa que estará mais perto de vencer ", disse o treinador do V. Guimarães.



Os dois técnicos foram unânimes ao considerar que a rivalidade é benéfica para o futebol e que o dérbi se tem feito sentir nas duas cidades.



PORMENORES

Cuidados com a segurança

O Sp. Braga emitiu ontem um comunicado em que manifesta o desagrado pelo plano de segurança traçado pelas autoridades para os adeptos do clube.



Goleada histórica

Na última época, o Sp. Braga venceu em Guimarães por 5-0. Um resultado que igualou a maior vitória de sempre dos bracarenses no terreno do histórico rival.

Os dérbis do Minho são tradicionalmente vividos com muita intensidade dentro e fora das quatro linhas.O encontro da 8ª jornada entre V. Guimarães e Sp. Braga junta todos os ingredientes para ser ainda mais entusiasmante.Por um lado, os vimaranenses, que ocupam a 7ª posição com 10 pontos, tentam aproximar-se dos lugares cimeiros da tabela. Por outro, os bracarenses, com 17 pontos, procuram a liderança isolada, até agora partilhada com o Benfica."Este será um jogo quente para homens de cabeça fria. Nós temos de canalizar todos os assobios, todas as provocações que possam existir", referiu Abel, treinador do Sp. Braga, na antevisão do jogo no Estádio D. Afonso Henriques, esta quinta-feira às 21h15 (Sport TV 1).Se o técnico dos bracarenses acredita que a força psicológica é o segredo para vencer o dérbi, Luís Castro defende que um momento de magia individual pode ser a chave da vitória.