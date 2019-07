Wendel juntou-se ao grupo e Sporting leva 29 jogadores para estágio

O Sporting efetuou este domingo o último treino antes de viajar para a Suíça já com o futebolista brasileiro Wendel, que integrou os trabalhos mais tarde depois de ter estado no Torneio de Toulon, que o Brasil venceu.



Wendel foi a grande novidade, numa sessão em que o treinador Marcel Keizer contou também com o guarda-redes costa-riquenho Anthony Walker, dos juniores, e com o jovem avançado Joelson Fernandes, de apenas 16 anos e dos juvenis.





Em campo voltaram a estar Nuno Mendes e Eduardo Quaresma, de 17 anos, defesas dos escalões de formação e que irão estar no estágio na Suíça, bem como Joelson Fernandes, num grupo alargado a 29 futebolistas.Fora do estágio, ainda entregue ao departamento clínico, está Rodrigo Battaglia, a recuperar de uma rotura de ligamentos desde novembro, mas o francês Rosier (ex-Dijon), que também recupera de lesão, já viaja hoje com a equipa, a partir das 17:00.As principais ausências no grupo, que já conta com Bruno Fernandes, Ristovski e Gonzalo Plata, jogadores que chegaram na sexta-feira, são Borja, Coates, Acuña, Bruno Gaspar e Diaby, que estiveram ou estão em compromissos de seleções, enquanto Jefferson está autorizado a apresentar-se mais tarde.Na segunda-feira, o Sporting já tem sessão de treino agendada em solo helvético, com início às 11h00 locais (10h00 em Lisboa).Neste estágio, que decorrerá até 14 de julho, os 'leões' têm agendados jogos de preparação com o FC Rapperswil-Jona (10 de julho) e com o FC St. Gallen (13 de julho).Mais tarde, segue-se um jogo particular frente ao Club Brugge, em 19 de julho, no recinto do clube belga, antes de defrontar os ingleses do Liverpool, campeões da Europa, em 24 de julho, no Yankee Stadium, em Nova Iorque.Em Portugal, o Sporting tem previsto o embate com os espanhóis do Valência no dia 28 de julho, no Troféu Cinco Violinos, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.A época oficial arranca em 04 de agosto, com disputa da Supertaça frente ao campeão Benfica, no Estádio Algarve, às 20h45.- Guarda-redes: Renan Ribeiro, Luís Maximiano e Diogo Sousa.- Defesas: Ristovski, Valentin Rosier (ex-Dijon, Fra), Thierry Correia, Ivanildo Fernandes, Luís Neto (ex-Zenit, Rus), Tiago Ilori, Eduardo Quaresma, Mathieu, Abdu Conté e Nuno Mendes.- Médios: Idrissa Doumbia, Eduardo Henrique (ex-Belenenses), Rodrigo Battaglia, Daniel Bragança, Wendel, Miguel Luís e Bruno Fernandes.- Avançados: Rafael Camacho (ex-Liverpool, Ing), Gonzalo Plata, Jovane Cabral, Joelson Fernandes, Matheus Pereira, Raphinha, Luciano Vietto (ex-Fulham, Ing), Luiz Phellype e Bas Dost.