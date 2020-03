A estratégia foi traçada com antecedência e apontava claramente o rumo do Benfica no mercado de transferências: gastar 200 milhões de euros em reforços para a próxima época. Com essa aposta forte, apurou o, o presidente Luís Filipe Vieira queria construir a equipa de dimensão europeia que há algum tempo vem anunciando aos adeptos. Ainda para mais quando há eleições no clube em outubro.O ‘timing’ para o investimento massivo no mercado foi definido pela transferência de João Félix. A partir do momento que vendeu o avançado ao Atl. Madrid, no início de julho passado, a SAD encarnada soube que tinha assegurada na corrente época mais de 100 milhões de euros em mais-valias. Um montante que já começou a gastar, com a contratação de Pedrinho, ao Corinthians, por 20 milhões de euros.A essa aquisição deveriam seguir-se outras até ao fim de junho, para que os tais 200 milhões de euros fossem diluídos em duas épocas: à volta de 100 milhões na atual, outros tantos na próxima. Dessa forma, estaria afastado o risco de o fair-play financeiro da UEFA não ser cumprido.Só que o surto de Covid-19 pode estragar os planos. Os encarnados continuam a ter liquidez, mas será mais difícil fechar negócios até 30 de junho com os campeonatos europeus provavelmente ainda a decorrer.O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anulou a multa de 34 430 euros aplicada pelo Conselho de Disciplina ao Benfica devido a comentários de Valdemar Duarte na BTV. No jogo das águias com o FC Porto da meia-final da Taça da Liga da época passada, o narrador teceu comentários pouco abonatórios em relação a jogadores e dirigentes dos dragões, usando expressões como "corja". O TAD considerou que o Benfica não podia ser responsável por declarações de um indivíduo feitas em direto.