Luís Filipe Vieira promete "campeonato até ao fim" na gala do Benfica

"Este é um campeonato para ser muito disputado até ao fim", disse esta quarta-feira Luís Filipe Vieira durante o discurso na Gala dos Galardões Cosme Damião, realizada no Campo Pequeno.O presidente do Benfica voltou a mostrar confiança na equipa, fazendo uma promessa: "Pretendemos juntar à Supertaça a renovação do título e a conquista da Taça de Portugal." O líder encarnado garantiu que o grupo "está unido", apesar dos últimos resultados. "Este extraordinário grupo de trabalho já deu provas da sua enorme capacidade de recuperação e superação. Basta recordar o percurso que nos trouxe à reconquista. E se nunca entrámos em euforias, muito menos esperem de nós que entremos agora em depressão. Nunca. Nem os benfiquistas o deverão fazer...", salientou.Luís Filipe Vieira anunciou que o clube vai apresentar nos próximos dias "resultados históricos". "A melhor prova da consistência do percurso que realizámos até aqui", vincou o presidente benfiquista, que lançou farpas a outros setores de atividade do País: "Tirando a cortiça, que flui por si só, embora dê trabalho a tirar das árvores, em que outra área de atividade é que Portugal tem um lugar tão cimeiro nos rankings internacionais? [...] Prefiro não entrar em comparações, porque seria demasiado embaraçoso, principalmente com algumas áreas que não se coíbem de crítica."Em relação aos prémios, Bruno Lage ganhou o troféu treinador do ano. Pizzi (jogador), Ferro (revelação) e o canoísta Fernando Pimenta (alta competição) foram alguns dos distinguidos.