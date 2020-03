Luís Filipe Vieira sobre buscas no Benfica: "Toda a nossa atividade tem sido rigorosamente auditada"

"Tendo em conta as circunstâncias do dia de hoje, gostaria também de aproveitar para garantir a todos os benfiquistas que estamos muito tranquilos sobre as buscas hoje realizadas. No nosso caso, toda a nossa atividade tem sido rigorosamente auditada pelas entidades competentes, no cumprimento escrupuloso da lei e reafirmamos a total colaboração com autoridades no sentido do esclarecimento de todas as questões ou duvidas que tenham", garantiu.

"Nós só queremos o Benfica campeão". Foi num tom otimista que Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados, discursou no Campo Pequeno durante a Gala do Benfica.Reafirmando que esta é uma altura saudável para o clube a nível financeiro, o presidente das águias reforçou que a conquista do título é possível e que não é o atraso de um ponto para o FC Porto que vai abalar o grupo de trabalho."Estamos muito tranquilos". Vieira referiu que o Benfica está aberto para colaborar com as autoridades em quaisquer buscas - referindo-se às realizadas esta quarta-feira na SAD no âmbito da operação "Fora-de-jogo".