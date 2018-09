Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo candidato ao melhor 11 da época pela FIFpro

FIFpro avança com o nome de cinco guarda-redes, 20 defesas, 15 médios e 15 avançados.

14:02

O futebolista Cristiano Ronaldo é o único português na lista de 55 jogadores anunciados pela Associação de Futebolistas Internacionais (FIFpro) como candidatos ao '11' da época 2017/18.



Numa votação de 25.000 jogadores de 65 países, a FIFpro avança com o nome de cinco guarda-redes, 20 defesas, 15 médios e 15 avançados.



No âmbito dos prémios da FIFA, os associados da FIFpro escolhem uma equipa com um guarda-redes, quatro defesas, três médios e três avançados, que se destacaram na época 2017/18 e que entram na eleição da equipa da época da FIFA.



Os vencedores serão conhecidos na cerimónia de prémios da FIFA em 24 de setembro, em Londres, durante a qual será também conhecido o vencedor do prémio The Best, de melhor jogador do mundo, ao qual concorrem Cristiano Ronaldo, Salah e Luka Modric.



Nas escolhas dos jogadores para o melhor 11 concorrem os guarda-redes Gianluigi Buffon, Thibaut Courtois, David De Gea, Marc André Ter Stegen e Keylor Navas.



Na lista são escolhidos 20 defesas: Jordi Alba, Dani Alves, Daniel Carvajal, Giorgio Chiellini, Virgil van Dijk, Diego Godin, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Dejan Lovren, Marcelo, Yerry Mina, Benjamin Pavard, Gerard Pique, Sergio Ramos, Thiago Silva, Kieran Trippier, Samuel Umtiti, Raphaël Varane, Sime Vrsaljko e Kyle Walker.



Nos médios, Andrés Iniesta surge na lista pelo 12.º ano consecutivo, na qual se encontram também Casemiro, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, De Bruyne, Eden Hazard, Isco, N´golo Kanté, Toni Kroos, Matic, Luka Modric, Paul Pogba, Ivan Rakitic, David Silva e Arturo Vida.



Na linha da frente, além de Cristiano Ronaldo são escolhidos pelos jogadores Karim Benzema, Cavani, Paulo Dybala, Antoine Griezmann, Harry Kane, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Mario Mandzukic, Sadio Mane, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Neymar e Mohammed Salah.



O extremo português, cinco vezes vencedor do troféu de melhor do Mundo, esteve em cada lista de 55 nomeados desde a primeira edição do 11 da época, em 2004/05, um recorde que partilha com o guarda-redes italiano 'Gigi' Buffon.