Luis Díaz em alta atrai tubarões

Luis Díaz terminou a participação na Copa América ao serviço da Colômbia, com mais uma exibição de gala (triunfo 3-2 frente ao Peru no jogo de apuramento do 3º lugar) que fez aumentar ainda mais o interesse de vários clubes no extremo do FC Porto.Em cinco jogos, o jogador de 24 anos marcou quatro golos, três deles de grande nível. AC Milan, Roma e Tottenham estão de olho em Díaz, mas o FC Porto está tranquilo devido à elevada cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.Entretanto, o FC Porto realizou um jogo-treino com o V. Guimarães B. Os dragões venceram 2-0 (bis de Baró). Conceição fez alinhar de início: Diogo Costa, João Mário, Mbemba, Diogo Leite, Manafá, Loum, Bruno Costa, Pepê, Fábio Vieira, Otávio e Toni Martinez. Entraram Cláudio Ramos, Nanú, Fábio Cardoso, Marcano, Zaidu, Carraça, Vítor Ferreira, Francisco Conceição, Romário Baró, Fernando Andrade, Evanilson, Rodrigo Conceição, Tomás Esteves e Rodrigo Valente.