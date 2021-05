O FC Porto goleou esta quarta-feira a Belenenses SAD, por 4-0, no Dragão, no último jogo da época 2020/21 e, provavelmente, de Sérgio Conceição - ainda não recebeu qualquer proposta para renovar e está a ser muito assediado pelos ingleses do West Ham (Inglaterra) e pelos italianos da Lazio (onde se destacou como jogador), entre outros emblemas.





A partida começou lenta com muita luta no meio campo e pouca imaginação ofensiva das duas formações. No minuto 14, porém, Varela cometeu um erro no controlo da bola perto da área dos azuis. Otávio aproveitou e tocou para Taremi fazer o 1-0. A partir daqui o encontro tornou-se fácil para os dragões, que chegaram aos 2-0, aos 28’: preciso centro de João Mário para Grujic rematar certeiro. A equipa de Petit respondeu com uma bomba de Varela à barra. Logo a seguir, o FC Porto ampliou, por Taremi, mas o árbitro, mal, anulou o golo para marcar uma falta e exibir o amarelo a Phete. No 2º tempo, o FC Porto continuou a mandar. Fez o 3-0, por Toni Martínez (50’), assistido por Otávio; e o 4-0, numa vistosa cabeçada de Diogo Leite (81’), após milimétrico livre de Fábio Vieira. Na última roda portista da temporada falou Pepe. No final, Sérgio Conceição despediu-se emocionado de Pepe e Marchesín.



Douglas tanque

na mira dos dragões



CM sabe ainda que os azuis-e-brancos estão igualmente interessados em Eustáquio e Bruno Costa, ambos médios dos castores.



O FC Porto está interessado na contratação de Douglas Tanque, avançado do Paços de Ferreira, de 27 anos, que esta época apontou nove golos. Osabe ainda que os azuis-e-brancos estão igualmente interessados em Eustáquio e Bruno Costa, ambos médios dos castores.

análise



+Diogo Leite e Kritciuk



Diogo Leite marcou um estupendo golo de cabeça: grande elevação e colocação da bola, sem hipótese para Kriticuk. O guardião da Belenenses SAD brilhou num livre de Sérgio Oliveira.





-Taremi e Luis Diaz



Taremi estava a fazer um bom jogo e não gostou de ser substituído - mostrou isso mesmo em campo com gestos. Luís Diaz passou quase ao lado do jogo. E foi egoísta (18’) num lance em que podia assistir Taremi e Toni Martinez - rematou contra a muralha azul.





Arbitragem: Erro tira golo aos dragões



João Bento cometeu vários erros, em que leva o benefício da dúvida. Noutros, não. No erro mais grave não deu a lei da vantagem, num lance em que o FC Porto marcou um golo, por Taremi (32’): apitou para assinalar uma falta de Phete e mostrar-lhe o cartão amarelo.