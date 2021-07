Três anos de escutas tramam Luís Filipe Vieira

Três anos de escutas telefónicas tramaram Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica com funções suspensas desde sexta-feira. Ministério Público, Autoridade Tributária e o superjuiz Carlos Alexandre ouviram as conversas de Vieira, dos familiares e dos amigos durante os últimos anos, de forma ininterrupta. Todos os crimes pelos quais estão indiciados estão suportados por documentos bancários ou por conversas gravadas pela investigação e não deixam dúvidas das transferências e dos fluxos de dinheiro. "Onde estão os crimes?", perguntou no entanto Magalhães e Silva durante o primeiro interrogatório, fazendo um repto ao juiz: "Podemos ir já para julgamento."A acusação tem um entendimento diferente. A prova é naturalmente indireta, porque o dinheiro não prova o nexo de causalidade. No que diz respeito ao futebol há, por exemplo, pagamento de comissões a Bruno Macedo e depois há os investimentos de Bruno Macedo nos negócios de Vieira. Há até um momento em que face a uma pergunta do Correio da Manhã - queríamos saber as ligações do empresário ao presidente do Benfica e ao seu filho - aquele muda as titularidades de algumas empresas. Vieira e companhia dizem que nada disto é crime - há os negócios de Vieira presidente e os negócios de Vieira empresário - bem como, por exemplo, não há qualquer crime na venda de 25 por cento do Benfica. "Era um bom negócio do meu amigo José António dos Santos [conhecido como ‘Rei dos Frangos’]", terá dito Vieira ao juiz Carlos Alexandre.Ainda segundo o Correio da Manhã apurou, mesmo assim o juiz defendeu que os indícios são fortes. E que, nesta fase, estamos ainda no inquérito, não é necessário outro tipo de provas.