Sérgio Conceição defende "investigação rigorosa" para incidentes no 'clássico'

O treinador do FC Porto defendeu esta quarta-feira ser necessário "haver uma investigação rigorosa e isenta para os dois lados" sobre os incidentes registados no clássico com o Sporting, da 22.ª jornada da I Liga de futebol.

Durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo de quinta-feira com a Lazio, da primeira mão do 'play-off' da Liga Europa, Sérgio Conceição voltou a frisar que "estas situações não dignificam" o futebol e salientou a necessidade de melhorar.

"É preciso haver uma investigação rigorosa e isenta para os dois lados. São situações que não dignificam, que não são bonitas, que quem cometeu erros tem de ser castigado, ponto. Temos todos de melhorar, principalmente quem não está naquela ficha de jogo", disse ainda.

O treinador do FC Porto lamentou ainda o "escasso tempo útil" do campeonato português e o facto de ainda ninguém ter dado "um passo à frente" para resolver essa questão.

"Durante alguns anos, fui convidado para ir à reunião da UEFA com treinadores que estão na Liga dos Campeões e esse foi um tema muito debatido. O José Couceiro queria chamar todos os treinadores para falar dessa situação. Estou de acordo com as propostas, mas ninguém dá o passo à frente. Podíamos esmiuçar o porquê dessa situação e de estarmos tão mal nesse capítulo. Todos somos um bocadinho culpados. Não é normal termos 40 minutos de tempo útil de jogo em 90 e tal minutos. Já dei a minha opinião no sítio indicado e estou novamente disponível para o fazer", afirmou.

O FC Porto recebe, no Estádio o Dragão, pelas 20h00 de quinta-feira, a LKazio, em partida da primeira mão do 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol.