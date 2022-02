Clássico decisivo pressiona campeão

O Sporting sobe esta ao relvado do Estádio do Dragão, no duelo com o FC Porto, altamente pressionado. Tem de vencer, ou pelo menos não perder, para não hipotecar as esperanças de revalidação do título de campeão. Uma derrota no terreno do atual líder do campeonato aumenta para nove os pontos para o FC Porto, quando ainda vão ficar a faltar 12 jogos para o final da Liga . Uma diferença que, a verificar-se, seria muito difícil de transpor, dado o atual momento dos dragões, que levam 16 jogos seguidos a vencer na prova.









É portanto um encontro do tudo ou nada para a equipa de Rúben Amorim, até porque nunca venceu o FC Porto de Sérgio Conceição na Liga, desde que assumiu o comando técnico dos leões (março de 2020).

Uma vitória do atual campeão nacional colocaria o campeonato ao rubro com um desfecho imprevisível, até porque os dragões têm, até final, deslocações habitualmente complicadas aos terrenos do Benfica, Sp. Braga, V. Guimarães e Boavista.









Leia também Sérgio Conceição na dúvida entre Pepê e Taremi para o clássico Por sua vez, os leões têm um calendário aparentemente mais acessível após o clássico no Dragão. Marítimo, V. Guimarães e Boavista são à partida as saídas mais complicadas. A equipa leonina recebe (à 30ª jornada) o rival lisboeta, Benfica, que ainda poderá ter uma palavra a dizer na luta por um lugar de entrada direta na Liga dos Campeões (águias estão a seis do Sporting e a 12 do líder FC Porto).

Este pode ser um jogo importante para os dois rivais também em termos anímicos para as provas europeias. O Sporting joga com o poderoso Manchester City nos oitavos de final da Champions (terça-feira), enquanto os dragões defrontam a Lazio no play-off da Liga Europa (quinta-feira).

diogo sim, pote não



Sérgio Conceição confirmou esta quiinta-feira que Diogo Costa deu boas indicações no treino e poderá recuperar para o clássico. “Apresentou melhorias e vamos ver a evolução, estou confiante que possa recuperar”, disse o técnico. Do lado do Sporting, Rúben Amorim confirmou, em conferência de imprensa, que Pedro Gonçalves está fora do jogo devido a lesão.





Uribe e João Mário de regresso ao onze



João Mário e Uribe vão regressar ao onze portista. O português entrou no último jogo (Arouca), enquanto o colombiano, que estava em risco, ficou no banco.





zaidu deve manter a titularidade







Leia também “Vencer vale mais que três pontos”: A antevisão de Amorim para o Clássico no Dragão O nigeriano Zaidu deve manter a titularidade no lado esquerdo da defesa. Wendell, que não esteve no último jogo por castigo, deve começar do banco.

MARCUS EDWARDS PODE SER APOSTA



Rúben Amorim pode apostar em Marcus Edwards para o onze inicial face a ausência de Pote. Nuno Santos e Tabata são as alternativas para o ataque.





COATES LIDERA NOS CLÁSSICOS

O uruguaio Coates vai ser o jogador em campo com mais clássicos. O capitão dos leões conta com 17 jogos e saldo positivo: 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas.







polícia atenta a 2500 leões



O Sporting vai contar com forte apoio no Dragão. Os cerca de 2500 adeptos leoninos vão ser seguidos de perto por um forte dispositivo policial. A PSP pediu aos adeptos que se desloquem com antecedência para o estádio e respeitem as normas em vigor devido à pandemia.