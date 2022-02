Sérgio Conceição tem uma dúvida no onze do FC Porto que vai defrontar o Sporting, na sexta-feira: Pepê ou Taremi.Com o guarda-redes Diogo Costa a trabalhar à parte do plantel (ver caixa) - se não recuperar da queda que sofreu em Arouca, Marchesín será titular -, o técnico deu esta terça-feira início à preparação para o jogo que pode ser decisivo nas contas finais da Liga - os portistas são líderes com mais 6 pontos do que o rival de Alvalade.