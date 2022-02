"Temos de encarar este jogo como uma final, contra um rival direto que ainda não perdeu. Por experiência própria, sabemos que isso é uma aura que dá muita força às equipas. Se vencermos e tirarmos isso ao FC Porto, valerá muito mais do que três pontos”. Foi assim que Rúben Amorim assumiu esta quinta-feira a importância do clássico desta sexta-feira com o FC Porto para as contas do título.









Será a segunda vez nesta época que os dois clubes medem forças. O primeiro jogo teve lugar no Estádio José Alvalade, em setembro, e terminou empatado a um golo. “As duas equipas melhoraram bastante [desde essa altura]. Os jogadores mudaram. Foi muito no início do campeonato. Agora, já existe uma diferença de seis pontos e isso muda logo as características do jogo. Jogamos fora de casa. Tudo condimentos que mudam completamente o jogo”, disse o técnico dos leões.

Esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, o Sporting entra em campo em desvantagem pontual, mas Rúben Amorim também não esquece outro rival: o Benfica. “Para nós, é obrigatório vencer. Perder, são nove pontos [de diferença]. Empatar, são seis. Mas não podemos esquecer que temos outro rival atrás [Benfica]. Não fica nada definido, mas já estive do outro lado e torna-se muito difícil”, explicou.





Para este clássico há baixas de peso. Amorim não conta com Porro (castigado) e os dragões não têm Luis Díaz (rumou ao Liverpool): “Para eles faz mais falta o Díaz, para nós o Porro. O FC Porto conseguiu um empate cá [Alvalade] com uma jogada e um grande golo do Díaz.”