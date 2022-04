19' - FC Porto vai dando alguma iniciativa ao Sporting, não pressionando os centrais adversários. Ainda assim, a bola circula de forma lenta no meio-campo sportinguista.

14' - Pablo Sarabia colocou a bola no fundo das redes portistas, mas o lance é anulado por fora de jogo. Bem assinalado.

10' - Boa arrancada de Pedro Gonçalves, a serpentear entre Grujic e Pepe, mas o central consegue impedir o cruzamento e ceder canto.



Primeiros dez minutos pautados pelo equilíbrio no relvado do Dragão, com as duas equipas ainda bem encaixadas e sem lances de perigo.