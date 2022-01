: Marchesín; Corona, Mbemba, Fábio Cardoso e Wendell; Uribe, Vitinha, Otávio; Evanilson, Luís Díaz e Taremi

Jogo Em direto

Início 1ª parte

O FC Porto joga no terreno do Vizela (20h45), numa partida dos quartos de final da Taça de Portugal. Estas são as escolhas de Sérgio Conceição para o encontro.