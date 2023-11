Jorge Jesus fez questão de estar presente no funeral de Carlos Alberto, o irmão mais velho, com 77 anos. O treinador português chegou a Lisboa ao final da manhã desta quinta-feira e ao final do dia voltou à Arábia Saudita, onde esta sexta-feira (15h00) tem um jogo do Al Hilal com o Al Fateh para a Liga saudita, que lidera.









Jorge Jesus chegou à Igreja da Falagueira, na Amadora, ao final da manhã, visivelmente abatido. Foi muito cumprimentado pelos presentes, na maioria família e amigos de Carlos Alberto (foi dirigente do Rangel, clube amadorense que organiza a corrida de S. Silvestre da Amadora), e também pessoas próximas do técnico do Al Hilal, com destaque para Octávio Machado, o antigo guarda-redes Padrão, o seu advogado Luís Miguel Henrique e o antigo adjunto no Benfica e Sporting Miguel Quaresma.

Jorge Jesus pediu privacidade face ao momento de dor, referindo que “o dia não é para comentários”.