Jorge Jesus está de luto pelo falecimento do irmão Carlos, de 77 anos. A informação foi avançada pelo Al Hilal através das redes sociais. O emblema árabe revela que o treinador foi dispensado para rumar de imediato a Portugal e assim participar nas cerimónias fúnebres.Segundo o comunicado, Jorge Jesus, de 69 anos, é esperado em Riade na sexta-feira, a tempo de estar presente no banco técnico, no encontro da Liga saudita, diante do Al Fateh. O Al Hilal lidera destacado o campeonato com 25 pontos, mais quatro que o segundo classificado, o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.