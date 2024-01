Referência suprema do futebol português e mundial, Eusébio morreu faz hoje dez anos. Deixou um legado e faz parte da história do País. E que contribuiu para projetar Portugal no mundo, num plano muito superior ao da mera essência desportiva.









Decorria a manhã de 5 de janeiro de 2004 quando a notícia correu o planeta. Às 4h30, vítima de paragem cardiorrespiratória, morria Eusébio da Silva Ferreira, aos 71 anos. Para trás deixava um rasto de glória, traçado pelos feitos ao serviço do Benfica e da seleção nacional nos anos 60 e 70.

Nascido em 25 de janeiro de 1942, em Lourenço Marques (atual Maputo), capital de Moçambique, Eusébio rumou ao Benfica em finais de 1960, tendo tido estreia em 1961. De águia ao peito ajudou o clube a ganhar a segunda Taça dos Campeões Europeus e a conquistar onze campeonatos nacionais. Com a seleção nacional brilhou no Mundial de 1966 (3.º lugar).