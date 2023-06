7 milhões de euros atirados fora com Manafá

Wilson Manafá está a caminho do Trabzonspor, numa mudança a custo zero para o clube turco. O defesa lateral, de 29 anos, termina contrato com o FC Porto no final deste mês, sem que tenha havido acordo de renovação. Esta saída ‘de borla’ acaba por representar uma menos-valia na ordem dos sete milhões de euros.Por partes. Manafá chegou ao FC Porto no mercado de inverno da época 2018/19. Na altura foi contratado para ser alternativa a Alex Telles na esquerda, que era titular indiscutível. Com a vantagem de também poder jogar na direita. A SAD do FC Porto pagou então 3 milhões de euros por 60 por cento do passe. No resto da época foi utilizado em 17 jogos e marcou um golo.Na duas épocas seguintes (2019/20 e 2020/21) teve melhor aproveitamento, com 45 e 48 jogos, respetivamente. O que levou o FC Porto a avançar para a compra dos restantes 40 por cento do passe por mais 4 milhões de euros. Desde então, em duas épocas só foi utilizado em mais 20 jogos. Sai agora a custo zero, tal como aconteceu recentemente com Uribe.