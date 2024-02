A arrepiante homenagem a Miklos Fehér 20 anos depois da tragédia em Guimarães

Jogadores e adeptos do Vitória de Guimarães e do Benfica prestaram, este domingo, homenagem a Miklos Fehér antes do jogo desta noite. Otamendi colocou uma coroa de flores no local onde o jogador húngaro caiu inanimado, no relvado do V. Guimarães.



O antigo avançado morreu há 20 anos, em 25 de janeiro de 2004, num jogo do Benfica em casa do Vitória de Guimarães.

Fehér, que tinha 24 anos, recebeu um cartão amarelo e sorriu, antes de cair desamparado aos 90+1 minutos do jogo, devido a uma paragem cardiorrespiratória, e apesar das tentativas de reanimação no relvado do Estádio Dom Afonso Henriques, o jogador foi declarado morto no hospital.