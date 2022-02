Abel Ferreira perde na final do Mundial de Clubes

O Chelsea venceu (2-1) este sábado o Mundial de Clubes ao bater na final, e só no prolongamento, o Palmeiras, de Abel Ferreira. A equipa inglesa foi quase sempre dominadora e mais perigosa que o conjunto brasileiro, que tentou jogar com as suas armas, conseguindo levar o jogo para o prolongamento, em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos).









O favorito Chelsea chegou à vantagem por intermédio de Lukaku, num cabeceamento sem hipóteses para Weverton. No segundo tempo, o Palmeiras ainda conseguiu o empate num penálti cobrado por Raphael Veiga. O jogo acabou por ir para o prolongamento e aí o Chelsea acabou por ser mais feliz. Luan meteu a mão à bola na área do verdão e, depois de consultar o VAR, o árbitro assinalou penálti. O alemão Havertz não falhou na marca dos 11 metros e deu a vitória aos blues que levantaram o troféu pela primeira vez da sua história. “Portámo-nos muito bem contra uma grande equipa. O jogo foi decidido nos detalhes. Estou orgulhoso dos meus jogadores”, disse Abel Ferreira.

Na atribuição do 3º e 4º lugares o Al Hilal, de Leonardo Jardim, foi goleado pelo Al Ahly (0-4).