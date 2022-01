Dragão líder vence Famalicão e afasta-se dos rivais

O FC Porto, sem surpresas e com segurança, venceu ontem o Famalicão em casa e aumentou para seis pontos a vantagem para o segundo da classificação, o Sporting.A derrota dos leões na véspera deixava adivinhar um dragão ainda mais voraz, diante de um conjunto minhoto que se apresentou com várias ausências e adaptações.Com o mesmo figurino que já tinha goleado na jornada anterior o Belenenses SAD, a equipa portista sufocou e apagou o Famalicão no primeiro tempo. Marcou apenas dois golos, mas falhou uma mão-cheia de golos claros.As dificuldades para treinar devido a um surto de Covid-19 no plantel ajudam talvez a justificar tão fraco rendimento da equipa forasteira. Mas do outro lado estava um rolo compressor com Otávio na batuta e Luis Díaz (quem mais?) sempre a desequilibrar. O colombiano teve excelentes hipóteses para destronar Darwin da lista de melhores marcadores, mas só por uma vez fez o gosto ao pé.No final de uma primeira parte sem história, o árbitro ainda assinalou penálti sobre Otávio, mas o lance foi revertido depois de consultado o VAR.O Famalicão surgiu do intervalo mais estendido no terreno tentando aproveitar algumas desatenções dos defesas portistas. Não teve chances dignas de registo (exceção foi um livre direto de Ivo Rodrigues).O FC Porto baixou o ritmo, mas foi sempre criando situações para dilatar o marcador.Numa delas, o iraniano Taremi, que começou o jogo no banco de suplentes, falhou a mira num lance aos 73’. Depois teve chance de ouro para fazer o golo. Marcou de penálti, numa falta cometida sobre si.Até final Sérgio Conceição, que viu o encontro do camarote por estar castigado, deu descanso à frente de ataque, mas o FC Porto não mais voltou a marcar. O golo da consolação minhota surgiu nos descontos, com Riccieli a marcar após desacerto portista numa bola parada. O cartão vermelho ao colombiano Matheus Uribe (objetivo era ver o amarelo para limpar a ficha) é que não estava nas contas do técnico portista.Os dragões voltam à ação na próxima semana, também no Dragão, com o Marítimo. Devido aos trabalhos das seleções, Luis Díaz, Uribe e Taremi são baixas confirmadas para 20ª jornada da Liga.Stephen Eustáquio é reforço do FC Porto até final da época. O acordo entre os dragões e o Paços de Ferreira está feito e prevê a cedência imediata do médio de 25 anos. O FC Porto garante uma cláusula de compra opcional cujo valor não foi divulgado. As contrapartidas do empréstimo também não foram tornadas públicas.Eustáquio, que tem dupla nacionalidade portuguesa e canadiana, joga habitualmente pela seleção do Canadá. Tem contrato com P. Ferreira até 2024 e em Portugal já representou o Leixões, o Desp. Chaves e o Torreense.A primeira parte do FC Porto foi um autêntico vendaval ofensivo. Otávio, Fábio Vieira e Vitinha foram os cérebros da equipa na criação de oportunidades de golo. O jogo ficou praticamente resolvido com os golos de Otávio e Díaz.O FC Porto ficou a dever à ficha de jogo uma mão-cheia de golos, principalmente antes do descanso. Luis Díaz foi o mais perdulário, mas Evanilson não ficou atrás, depois de ter feito um hat trick no jogo anterior com o Belenenses SAD.Rui Costa assinalou penálti num lance sobre Otávio. O VAR não viu qualquer falta para castigo máximo e chamou o árbitro, que acabou por reverter (e bem ) a decisão inicial. Bem no penálti que deu 3-0. Foi o VAR a dar o vermelho a Uribe.Otávio - Perante um Famalicão remendado, teve todo o espaço e tempo para soltar o seu talento no último terço do campo adversário. Bom remate para golo e excelente assistência para Díaz.Diogo Costa – Noite tranquila. Nada podia fazer no golo do Famalicão.Bruno Costa – Sem ser testado a defender, ajudou a atacar e esteve perto de marcar.Mbemba – Corte oportuno aos 49’. Lidera a defesa com autoridade crescente.Fábio Cardoso – Não joga bonito, mas cumpre o essencial: cortar bolas.Wendell – Jogos como o de ontem ajudam a ganhar confiança. Noite pacífica.Uribe – Borrou a pintura com uma entrada duríssima e sem qualquer necessidade.Vitinha – É difícil vê-lo falhar um passe. Muita disponibilidade física e capacidade técnica a fazer a bola circular pelos três corredores.Fábio Vieira – Joga de olhos fechados com Vitinha. Isolou Díaz duas vezes, com passes açucarados.Luis Díaz – Grande execução para o 2-0 mas ficou a dever a si mesmo mais um par de concretizações certeiras.Evanilson – Bem tentou aos 28’ e 37’, mas não demonstrou a eficácia desejada.Taremi – Conquistou o penálti que concretizou no 3-1. Falhou o corte no canto que deu golo ao Famalicão.Francisco Conceição – Sem influência no jogo.Pepê – Somou minutos.Grujic – Nada a dizer.