A contratação de Alan Varela pelo FC Porto está iminente. O médio argentino do Boca Juniors foi definido como alvo dos azuis-e-brancos, com o aval de Sérgio Conceição, e o negócio poderá fazer-se por valores entre os 10 e os 12 milhões de euros, segundo apurou o CM.



No Dragão, o jogador de 22 anos (completados no dia 4 deste mês) tem à espera um contrato de cinco temporadas.









