Adepto de 66 anos sofre paragem cardiorrespiratória à saída do Estádio do Dragão

Um homem de 66 anos sofreu uma paragem cardiorrespiratória à saída do Estádio do Dragão, esta terça-feira no final do jogo entre o FC Porto e Atlético Madrid (2-1) para a 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



Segundo o que o Correio da Manhã apurou, o adepto foi assistido, de imediato, pela equipa de apoio médico de serviço no Dragão e por uma ambulância dos bombeiros que estava equipada com material de suporte básico de vida.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, uma ambulância de suporte imediato de vida e um viatura médica de emergência e reanimação.

O adepto foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, depois de estar estabilizado.