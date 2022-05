Uma cena de pancadaria num bar de Xixa, no Porto, há duas semanas, terá sido o rastilho para os atos de violência extrema nos festejos do título de campeão nacional, na madrugada de domingo, na Alameda das Antas, junto ao Estádio do Dragão. Igor Silva, de 26 anos, foi barbaramente agredido por um grupo de mais de 20 elementos, e esfaqueado até à morte.