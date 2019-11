Adepto do Wolverhampton mostra ferimentos após confrontos com os belgas no Porto

Dois grupos de adeptos do Wolverhampton e do Standard Liège, respetivamente, envolveram-se em violentos confrontos na madrugada desta quarta-feira, na rua José Falcão, cidade do Porto.Um adepto do Wolverhampton partilhou nas redes sociais uma fotografia onde mostra os ferimentos sofridos durante os confrontos.Ao que oapurou, uma adepta belga, do Standard Liège, teve de ser hospitalizada na sequência dos distúrbios.Imagens a que oteve acesso, mostram um cenário de batalha nas ruas da Invicta onde foram arremessadas cadeiras e aconteceram cenas de pancadaria. Num desses vídeos é ainda possível ver os adeptos em fuga à polícia.