Adepto fratura vértebra durante confrontos no jogo Académica - Benfica

"Estou melhor. Só amanhã (esta segunda-feira) é que irei saber se vou ser operado", disse este domingo, ao, José Dinis, adepto do Benfica que caiu da bancada em Coimbra, no sábado, e fraturou uma vértebra (D12).Segundo o Benfica revelou este domingo em comunicado, José Dinis, de 30 anos, "não esteve envolvido em qualquer desacato"."À passagem de indivíduos adeptos da Académica (escoltados pela Polícia) que tinham sido responsáveis pela confusão gerada, foi empurrado por um deles", garantem as águias.O Benfica refere ainda que os amigos de José Dinis podem "identificar o autor do empurrão e da agressão"."A família avançará com os processos adequados. A própria direção da Académica prontificou-se de imediato a ajudar os familiares a identificar os responsáveis (...).É responsabilidade de todos, sem exceção e sem clubite, tudo fazer para eliminar e punir sem contemplações este tipo de comportamentos", diz ainda o Benfica, que lamenta o facto de, nos últimos seis meses, José Dinis ter sido o segundo adepto do clube que foi hospitalizado com lesões graves, depois de Bruno Simões.José Dinis tem 30 anos, vive em Coimbra e é economista dos quadros do Grupo Sonae. Está internado Hospital de Coimbra.Bruno Lage não calou a sua revolta. " Houve um adepto hospitalizado, mas ninguém foi preso. Temos de começar a prender esta malta seja preto, vermelho, verde ou azul", disse.Bruno Simões, de 20 anos, foi hospitalizado em dezembro, após o autocarro em que seguia ter sido atacado à pedrada.