Puskás Aréna, onde vai decorrer o jogo, devido a desacatos e tendo em conta que os adeptos húngaros têm um histórico de violência.

A seleção nacional portuguesa já chegou ao estádio onde vai defrontar a Hungria no primeiro jogo do Euro2020 e foi recebida com arremessos de garrafas.Segundo apurou o, foi criada uma forte operação policial junto ao estádio