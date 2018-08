Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Águia chumba no teste para a Champions

No último jogo antes da pré-eliminatória, encarnados mostraram qualidades ofensivas, mas não souberam travar o meio campo do Lyon.

Por João Mira Godinho | 02:44

No instalado 4x3x3, o Benfica começou esta quarta-feira a partida contra o Lyon, no Estádio do Algarve - a contar para a Champions Cup e para a Eusébio Cup -, tal como frente à Juventus, com Ferreyra na frente, Gedson a meio campo, e Vlachodimos, na baliza. A ideia seria ensaiar a equipa para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas Rui Vitória terá ficado com mais dúvidas do que certezas. Os encarnados tiveram bons momentos no ataque mas também uma preocupante falta de capacidade para controlar o meio campo do Lyon.



O jogo começou em ritmo elevado, com o Benfica a pressionar alto e a reagir rápido à perda de bola. Gedson podia ter marcado logo aos 8’, mas perdeu tempo ‘à procura’ do pé direito.



O Lyon respondia em lances rápidos, em especial com Traoré a aproveitar as costas de Grimaldo. Com o perigo a rondar as duas balizas - aos 26’ Salvio acertou no poste, a passe Gedson - o jogo foi perdendo intensidade, até à pausa para hidratação. Depois, surgiu o pior Benfica desta pré-época. André Almeida ainda voltou a atirar ao poste, mas com Gedson e Pizzi a darem muito espaço a meio campo, só Vlachodimos foi adiando o golo do Lyon.



O 0-1 acabou por surgir, num canto, aos 41’ e, logo a seguir, lançado em velocidade, Traoré fez o 0-–2. Na segunda parte, o Benfica voltou a entrar bem e foi criando oportunidades. Pizzi encontrou mais uma vez o poste, antes de marcar, a passe de Sálvio, aos 59’. Cinco minutos depois, Marcelo desviou para a própria baliza um centro de Zivkovic. As substituições sucederam-se, e o Benfica (que terminou em 4x4x2, com Jonas ao lado de Castillo) parecia destinado ao terceiro empate na Champions Cup mas, em novo contra ataque, o Lyon fez o 2-3, aos 83’.



Benfica lança ultimato à liga e federação

O Benfica vai lançar um ultimato com duras críticas à Liga de Clubes e Federação Portuguesa de Futebol, porque desde a época passada "todos assobiam para o lado e fingem que não se passou nada, nomeadamente com questões de coação e ameaças aos árbitros", disse fonte das águias ao CM. O clube da Luz vai anunciar seis questões que exige ver esclarecidas, antes do início da temporada oficial, sabe o CM, através de uma conferência de imprensa, hoje às 16h30.



Dois jogadores por resolver

O avançado Seferovic e o médio Samaris não estão nos planos de Rui Vitória para a nova época, mas ainda estão no plantel. O Benfica está a tentar a venda ou empréstimos dos dois jogadores.