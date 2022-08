Águia vitoriosa na liga milionária

Fácil, rápido e deu milhões. Este Benfica está um luxo e fez por merecer a passagem que se tornou simples à fase de grupos da Champions. Roger Schmidt voltou a apostar nos mesmos e a chave fixa deu lucro com duas estrelas: David Neres e Rafa Silva não perdoaram os erros ucranianos. Seis jogos, seis vitórias e o principal objetivo do verão atingido: a Luz brilha, e não é pouco.





Era uma questão de tempo até ao golo, que surgiu de bola parada. Um canto curto já visto nesta temporada, cruzamento de Neres e cabeçada ao segundo poste de Otamendi. 1-0. E se o oponente pouco mostrava para dar a volta, ainda contribuiu com erros impensáveis - tal como na primeira mão, um passe errado deu o 2-0 encarnado. Rafa fez o mais fácil. Estávamos no minuto 40 e, outros dois volvidos, um contra-ataque bem desenhado trouxe Neres (ele que até de bicicleta já tinha tentado) de volta ao papel principal. Remate de primeira para o 3-0 ao intervalo.





Com tudo resolvido, a segunda parte foi de toada mais baixa. Gonçalo Ramos e Rafa ainda se magoaram numa colisão acidental, deu para Schmidt gerir e ver mais um par de oportunidades falhadas. O importante estava feito. Carimbo de ouro, no valor de mais de 38 milhões.Quarta assistência da temporada, um belíssimo golo, um pontapé de bicicleta e muito, muito mais. David Neres ameaça tornar-se um grande na Luz, destacando-se num coletivo com um início forte: seis jogos, seis vitórias. Schmidt chegou com tudo.Uma ou outra desatenção de Morato na 2ª parte não danificam a exibição da águia perante um adversário sem hipóteses, mas que mereceu a vénia prestada pela Luz antes do jogo: enorme aplauso do público aos atletas (e ao povo) ucranianos.O jogo e a eliminatória tomaram um rumo claro muito rapidamente, o que tornou o encontro mais fácil de dirigir por parte do árbitro francês, que apenas teve de não complicar e corrigir com um par de cartões uma ou outra entrada ríspida.O Benfica assegurou esta terça-feira o encaixe imediato de 38,4 milhões de euros com a entrada na Champions. Mas a expectativa dos dirigentes das águias, como onoticiou, é chegar aos 60 milhões de euros com a ida aos ‘oitavos’.Os dirigentes do Benfica esperam que Ricardo Horta reforce em tempo útil junto do presidente do Sp. Braga a sua enorme vontade em mudar-se para a Luz, convencendo assim António Salvador a baixar as exigências que têm impedido a transferência este verão.Não fez uma defesa. Só se assustou numa tentativa de chapéu.Respira confiança. Seguro a defender e solícito a atacar.Patrão. Não deu hipóteses na retaguarda e ainda marcou o primeiro golo.Regular, mas tem perdas de bola na construção (71’) que não se percebe.Acertou no poste num livre e teve um par de cruzamentos venenosos.A jogar assim, Aursnes vai ter muito que se esforçar para entrar no onze.Uma máquina a recuperar bolas e com pulmão para chegar à área contrária e criar perigo. Quase marcava aos 84’.Assume-se como o craque da equipa, com toques de classe do seu pé esquerdo. Assistência açucarada para o 1-0 e letal no remate do 3-0. E ameaçou mais duas vezes.O maior elogio é que agora joga sem apagões e depois basta explanar o talento. Eficaz na finalização do 2-0.Dá segurança na circulação de bola.Tanto é finalizador como operário. Boa assistência para Neres.Após cinco jogos no banco, fez a estreia pelo Benfica. Remate por cima aos 69’.Joga a uma velocidade abaixo da equipa...Este entrou para acelerar. Está a ganhar espaço no plantel.Teve um remate perigoso aos 79’.Somou os primeiros minutos esta temporada.